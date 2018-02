Tallinna linnavalitsuse teenindussaalis (Vabaduse väljak 7) on kolmapäeviti taas avatud korteriühistute infopunkt.

Eesti korteriühistute liidu juristid annavad teenindussaalis kolmapäeviti korteriühistute esindajatele ja korteriomanikele tasuta nõu 7. veebruarist 27. juunini ja 5. septembrist 19. detsembrini kell 9–12 ja 13–17.

„Korteriühistute infopunkti kui elanikkonnale väga olulist teenust on juba aastaid linnaeelarvest toetatud. Lisaks on meie poolt ka infopunti pidamiseks vajalik ruum,“ ütles abilinnapea Eha Võrk. „Linnavalitsuse ja korteriühistute liidu koostöös toimiv infopunkt on ilmselgelt oluline ja vajalik – aastas saab sealt nõu ja abi kaugelt üle tuhande inimese. Infopunkt on aidanud linnaelanikel lahendada hulgaliselt kortermajades elamisega seotud probleeme.“

Lepingu sisuks on tasuta õigusalase abi andmine kortermajade elanikele korteriomandi valitsemise ja majandamise; korteriomanike ning ühistu kui juriidilise isiku õiguste ja kohustuste ning teistes kortermajades elamisega seotud tsiviil-, haldus-, väärteo-, kriminaalõiguslikes küsimustes jpm.

Lisaks korraldavad linnaosavalitsused korteriühistute esindajatele regulaarselt teabepäevi ja linn toetab ka Eesti korteriühistute liidu korteriühistute foorumi korraldamist. Toetatakse ka koolitustel osalemist - koolitustoetust saab küsida Eesti korteriühistute liidu või Eesti kinnisvara korrashoiu liidu korraldatud koolitustel osalemiseks.