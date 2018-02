Teisipäeva hommikul läks edasi Edgar Savisaare kohtuprotsess, tõsi küll jätkuvalt ilma endise Tallinna meerita, kes viibib tänaseni haiglavoodis. Kohtusaalis arutati teemal, kas peaks Savisaare kohtuprotsessi eraldama teiste kahtlusaluste omast või mitte.

Riigiprokurör Sten-Hristo Evestus pakkus kohtunikule välja, et Edgar Savisaare kohtuprotsess tuleks eraldada teiste kahtlusaluste omast. Seda suurest põhjusel, et Savisaare tervis ei ole piisavalt hea, et tema üle kohtuprotsessi pidada. Savisaare kaitsja Oliver Nääs on selle vastu. Samuti on lükke vastu Keskerakonna kaitsja.

Ka teised kaitsjad on ettepaneku vastu ning soovivad, et Savisaare tervis võetaks uuesti luubi alla ning viidaks läbi tervislilk ekspertiis.