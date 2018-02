Teisipäeva hommikul läks edasi Edgar Savisaare kohtuprotsess, tõsi küll jätkuvalt ilma endise Tallinna meerita, kes viibib tänaseni haiglavoodis. Kohtusaalis arutati teemal, kas peaks Savisaare kohtuprotsessi eraldama teiste kahtlusaluste omast või mitte ning otsustati endisele linnapeale määrata uus arstlik ekspertiis. Riigiprokurör Sten-Hristo Evestus pakkus kohtunikule välja, et Edgar Savisaare kohtuprotsess tuleks eraldada teiste kahtlusaluste omast. Seda suurest põhjusel, et Savisaare tervis ei ole piisavalt hea, et tema üle kohtuprotsessi pidada. Savisaare kaitsja Oliver Nääs on selle vastu. Samuti on lükke vastu Keskerakonna kaitsja. Nääs ütles Õhtulehele, et Savisaare võimalik üleviimine teise kohtuprotsessi tähendaks uue kohtuniku tulekut see aga omakorda protsessi venimist, mis mõjuks halvasti tema kaitsealuse tervisele.

Evestus ütles Õhtulehele, et ta ei näe lähiajal, et Savisaar tuleks kohtusse. Ka Savisaar pole seda soovinud ja ka tema raviarst ei luba seda. "Seetõttu palun kaaluda Savisaare eraldamist üldisest süüasjast," ütles Evestus, kelle sõnul on Savisaar ka praegu haiglas. Oma kohtualuse tervislikust seisundist tulenevalt esitas Nääs kohtumenetluse lõpetamise taotluse.