Pentagoni logistikaagentuuril Defence Logistic Agency (DLA) puudub dokumentatsiooni selle kohta, kuhu kulus sadu miljoneid USA dollareid, seisab värskes auditis.

Firma Ernst and Young leidis, et agentuur, mille peakontor asub Virginias, ei suuda täpselt välja tuua, kuhu kadus 800 miljonit dollarit, kirjutab Politico.

Logistikaagentuuri kinnitusel kasutati kõnesolevat summat sõjaliste ehitusprojektide ja arvutisüsteemide jaoks. DLA kinnitas, et kuigi kulutusi ei suudetud korrektselt jälgida, ei kaotatud raha kasutamisel vastutustunnet.

„DLA nõustub Ernst and Young hinnanguga, et me ei suutnud nõuetekohaselt arvestust pidada ja jälgida konkreetsete ehitusprojektide rahastamisi,“ ütles DLA pressiesindaja BBC-le, lisades, et kuigi dokumentatsioon oli puudulik, ei kaotatud vastutust.

DLA pressiesindaja sõnul on Teise maailmasõja ajal asutatud agentuur juba astunud samme olukorra parandamiseks

BBC sõnul pole USA kaitseministeerium, kelle aastane eelarve on 700 miljardit dollarit, kunagi läbinud täielikku auditit.

Alates 1961. aastast on DLA olnud riigi sõjalise kaitse lahutamatu osa. Samuti on see ennast tõestanud loodusõnnetuste ohvrite abistamisel ning humanitaarabi pakkumisel.