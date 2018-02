Arhangelski kõneles, et esialgne plaan on inimesed kokku koguda ning siis vaadata, mis edasi saab. Peagi tuleb tööle ka teine vahetus, siis võib meeleavaldajaid lisanduda. Lõplikust streikijate arvust on Arhangelski sõnul veel vara rääkida. "See arv võib olla 50, 200 või alla 50," nentis mees.

Ametiühingute organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski rääkis Õhtulehele, et tuli tööle juba poole kuuest. Esialgu on allkirja andnuid vähe, kuid loodetakse et neid lisandub päeva jooksul.

Eile kirjutas Õhtuleht, et kõrvalseisjad peavad streigi põhjusteks igavust ja rahavajadust. Liinil töötamine pole küll füüsiliselt raske, aga nõuab vaimset pingutust, et ei eksiks ülesande täitmisel nõuete vastu, mida pidevalt ja rangelt kontrollitakse. Üksluisuse peletamiseks vahetavad töötajad liinidel iga päev tööposti, aga seegi ei pruugi olla piisav vaheldus. Siis tuleb proovida kombinaadi teisi osakondi. Mis puudutab raha, siis seda on mõistagi kõigil vähe.

Paari tapamaja töötajat rääkisid, et streigiga on liitunud ainult käputäis inimesi: enamik Rakvere lihakombinaadi 785 töötajast jätkavat 6. veebruaril tööd.

Tõepoolest, enamik töölisi kiirustas tööle, ilma et oleks streikijate poole pilkugi heitnud. Üks vanem meesterahvas ütles ajakirjanikule, et tal pole põhjust streigiga liituda, kuna tema töötingimused ja palk on head. Üks noormees rääkis aga, et tema asub küll meelt avaldama, et õige asja eest seista.

"See, kuidas juhtkond inimestega käitub, on vale. Nad ei ole nõus meie ootustele vastama. Me ootame palgatõusu. See palk ei vasta Eesti keskmisele isegi koos tulemustasudega," kinnitas tapaliinil töötav mees.

Pärast kella kaheksat siirdus umbes 24 inimesega streikijate seltskond kuhugi ruumi, kus ollakse kella kümneni. Seejärel liituvad nad piketiga. Streigi korraldajad esitavad töötajatele sama küsimust, mis ajakirjanikudki: miks te streigiga ei liitu?

Rakvere lihatööstuses jätkub töö tavapäraselt

„Austame töötajate seadusejärgset õigust streikida, samas tuleb meeles pidada, et streik ei ole lahendus. Sellisel kujul töökatkestusel on mõju mitte ainult tootmisele vaid kogu meie töötajaskonnale, farmeritele, klientidele ning tarbijatele. Soovin tänada südamest kõiki neid töötajaid, kes on kogu selle protsessi vältel olnud kannatlikud ning ka täna toetavad tööandjat jätkates tööd. On heameel tõdeda, et nad moodustavad suure enamuse,“ ütles HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere.

„Me oleme teinud aasta viimastel kuudel mitmeid olulisi ja rahaliselt suuri otsuseid, mis puudutavad kogu meie töötajaskonda, k.a. tapaliini töötajaid. Peame mõtlema kõikide oma töötajate rahulolule ning seetõttu ei näe me, et ühe osakonna palgatõus toetaks läbipaistvat ja võrdsetel alustel kujunevat palgasüsteemi,“ selgitas Mere.

Mere kinnitab, et Rakvere lihatööstus jätkab vaatamata streigile tööd ning tehakse kõik endast olenev, et tarned klientidele sujuks tõrgeteta.

Detsembri keskpaigani toimusid läbirääkimised Rakvere lihatööstuse tapamaja 25 liinitöötaja töötasu osas. 19. jaanuaril sai HKScan Estonia neid töötajaid esindavalt Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liidult (IMTAL) streigiteate, mille järgi algab täna, 6. veebruaril Rakvere lihatööstuses tähtajatu streik.

Täna algas Rakvere lihatööstuses Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liidu (IMTAL) poolt korraldatud tähtajatu streik. Hommikuse seisuga oli otsustanud streigiga ühineda 23 töötajat 785-st.

HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere kommenteerib Rakvere lihakombinaadi streiki:

"Tahan tänada töötajaid, kes on ettevõttega solidaarsed ja jätkavad tööd," rääkis Mere. "Praegu jätkub meie töö tavapärases rütmis, ka tapamajas."

Naine sõnas, et streigiga seoses on väikeseid möödarääkimisi olnud, kuna selline kogemus on kõigile esmakordne. Näiteks olid ametiühingud lubanud hommikul kella 7.30ks meeleavaldajate nimekirja, mis saabus alles kella 8.15ks. "Ametiühingute poole pealt võiks kommunikatsioon parem olla," lisas ta.

Mere rääkis ajakirjanikele, et palgamuudatused on paari kuu jooksul plaanis ning seetõttu palus ettevõtte ametiühingutel ja tapaliinidel mitte streiki teha. Kuna muudatused on plaanis, jääb Merele streigi mõte arusaamatuks. "Ma ei mõista, miks praegu seda streiki vaja oli," nentis naine.

Põhistreikijad on praegu nõupidamiste ruumis. Mõned teised töötajad on öelnud, et nad on streigiga liitunud moraalselt ning ootavad samuti palgatõusu.

"Ma arvan, et streigid ja äärmuslikud olukorrad ei aita töökeskkonna parandamisele kaasa," rõhutas Anne Mere ning lisas, et neil on plaanis töötajate palgad üle vaadata, kuid praegu on konkreetsetest palgatõusudest veel vara rääkida. Samuti plaanitakse läbirääkimistele kaasata töötajad.

Mere nentis, et ametikohtade lõikes saavad töötajad erinevat palka ning paratamatult teenivad mõned vähem kui teised.

"Me läheme lõpuni välja!"

Pärast kella kümmet algas pikett, kus osavõtjad oli juba rohkem. Esimen sõnavõtja avaldas lootust, et tööandja märkab neid ja kutsub neid nii-öelda laua taha, kuna streik on tähtajatu. "Me oma jonni ei jäta. Iga päev oleme siin iga päev kella kahest kolmeni, anname teada, et me oleme olemas ja tahame saavutada oma eesmärgi.

"Tapamaja inimesed soovivad saada 16 protsenti palgatõusu, et tunnihind oleks minimaalselt 4,43 eurot. Keskmiselt oleks siis brutopalk 1079 eurot kuus. Kas te arvate, et see on suur summa," küsis üks streikijatest piketeerijatelt.

"See on tehtav summa," vastati talle rahva hulgast.

"Me seisame selle eest ja me läheme lõpuni välja," kinnitas kõnepidaja ning avaldas lootust, et ka teised osakonnad liituvad streigiga. Mees lisas, et streikimise eest pole firmal õigus kedagi vallandada, kuna seekordne streik on seaduslik. Seni kedagi ka vallandatud pole.

Streikijad olid endale varunud ka teed, kohvi ja kringlit ning inimesed said vahepeal bussis soojas olla. Täna plaanitakse vastu pidada kella kolmeni.

Järgmine piketil kõneleja põrutas, et see, mis täna toimub, on tööandja süü, kuna too viis inimesed nii kaugele, et inimesed peavad oma õiguste eest seisma streikides. "Tänased tööandjad ei oska läbi rääkida."

Eesti Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson kinnitas oma sõnavõtus, et liit toetab töötajate nõudmisi. Petersoni sõnul on ettevõtte kasutanud venitamistaktikat ning pole probleemidele reageerinud piisavalt kiiresti.

Kokkuvõte

HKScan Estoniale kuuluvas Rakvere lihatööstuses töötab 785 inimest, nendest 64 inimest töötab tapamajas. HKScan Estoniale on esitanud Rakvere lihatööstuse tapaliini 25 töötajat ja neid esindav Industriaal- ja Metallitöötlejate Ametiühingute Liit (IMTAL) streigiteate, mille järgi alustatakse Rakvere lihatööstuses tähtajatu streigiga 6. veebruari hommikul kell 7.30.

Streigiga nõutakse nende töötajate põhipalga tõstmist 16% võrra alates selle aasta 1. veebruarist ja lisaks 16% põhipalga tõstmist 1. juulist. Ka nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudetaks.