President Kersti Kaljulaid ja Georgi-Rene Maksimovski on sel nädalal töövisiidil Lõuna-Koreas. Eesti riigipea kohtub Lõuna-Korea presidendiga ja osaleb Pyeongchangi taliolümpia avatseremoonial.

Tänasel kohtumisel Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-iniga on arutluse all küberjulgeolek, regionaalne julgeolekuolukord ja Eesti e-valitsemise kogemus. Pärastlõunal on riigipea Eesti kõlaritootja Estelon uue salongi avamisel.

Homme, 7. veebruaril kohtub president Kaljulaid Gyeonggi provintsi kuberneri Nam Kyung-piliga ning avab Soulis e-residentide digi-ID keskuse, kus politsei- ja piirivalveamet asub eraettevõtte vahendusel väljastama e-residendi digi-IDd.

9. veebruaril osaleb president Kaljulaid olümpia avatseremoonial, külastab olümpiaküla ja kohtub Eesti sportlastega. Riigipea jälgib olümpial naiste ja meeste murdmaa- ning laskesuusatamist ja iluuisutamist.

President jõuab tagasi Eestisse 12. veebruari õhtul.