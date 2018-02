Turvalise interneti päev keskendub hoolivama suhtluskultuuri loomisele. Tänavuse turvalise interneti päeva teemaks on „Loo, suhtle ja jaga lugupidavalt: parem internet saab alguse sinust“. Päeva tähistamiseks toimub konverents, kus põhitähelepanu all on internetis käitumise kultuur.

6. veebruaril tähistatakse156 riigis rahvusvahelist turvalise interneti päeva. Sel aastal on tähelepanu all turvalise internetikultuuri loomine ning iga inimese panus selles. Tänavune teemapüstitus julgustab kõiki inimesi kasutama tehnoloogiaid vastutustundlikumalt, suhtuma veebimaailma näilisse anonüümsusesse kriitiliselt ning suhtlema üksteisega lugupidavamalt.

„Internetil on tänapäeval väga suur võim, kuid parem internet saab alguse igaühest meist,“ ütles Lastekaitse Liidu juhataja Tõnu Poopuu, kelle sõnul on interneti suhtluskultuuris mitmeid valukohti. „Kui kõik internetikasutajad tunneksid enda tegemiste ees isiklikku vastutust, võiks internet olla eelkõige koht üksteise toetamiseks ning küberavarustes oleks vähem kurjust ja kiusamist.”