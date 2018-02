Vastutustundetu käitumine internetis võib kaasa tuua ebameeldivusi, mis võivad jätta soovimatu jälje terveks eluks. Üha enam langevad seksuaalkuriteo ohvriks noored, kes endast erootilisi või pornograafilise sisuga pilte ja videosid jagavad. Kuriteo ohvriks langemise vältimiseks peab hoolitsema elementaarse küberhügieeni eest.

„Inimesed tunnevad end internetis toimetades anonüümsena, mistõttu suheldakse avatumalt ja enese kohta jagatakse avameelselt infot. See on üdini petlik, sest tegelikult jääb igast sõnumist, pildist või teost veebis jälg," ütles PPA veebikonstaabel Maarja Punak. „Arvuti taga istudes sa ei näe, kes on teisel pool ekraani, mistõttu ei saa päris kindel olla, kes vestluses osaleb. Eriti tasuks valvas olla internetituttavatega, kellega sa pole väljaspool virtuaalmaailma kohtunud. Teisel pool ekraani võib halvemal juhul olla kurjategija,“ selgitas Punak.

Veebikonstaablitega võtavad igapäevaselt ühendust laimavate sõnumite, ahistamise, väljapressimise või endast intiimsete piltide ja videote levitamise ohvriks langenud inimesed. Nende seas on üha enam alg- või põhikooliealisi lapsi ning noori, kes omavahel üksteiselt saadud intiimset materjali naljana või kättemaksuks levitavad. Punaku sõnul on need levinumad veebikiusamise või seksuaalkuriteo ohvriks sattumise viisid.