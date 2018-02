Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel suuremas osas Eestist lumised. Sajab lund, sadu on tihedam Põhja-Eestis, Pärnumaa on suuremalt jaolt veel sajust puutumata. Nähtavus võib saju ja teedel oleva lendleva lume tõttu piiratud olla.

Ilmaprognoosi järgi päeval lumesadu jätkub, kuid sadu muutub harvemaks. Hommikul on põhjarannikul pinnatuisku, hiljem tuul nõrgeneb. Seega tuleb täna arvestada lumiste ja libedate teedega, seda eriti kõrvalmaanteedel, kuhu hooldemasinad jõuavad hiljem.

Tänasest kehtima hakkavad liikluspiirangud: