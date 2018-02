Töised asjad sujuvad, kui teed teistega tihedat koostööd. Käi neile oma mõtteid julgelt välja – see, mis on sinu jaoks aastaid olnud tavapärane ja loomulik, on nende jaoks ehk uudne.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Hea aeg reisi alustamiseks, et seigelda ja muljeid koguda. Võid kohtuda põnevate isikutega, kellega vesteldes saad mõnegi uue teadmise võrra rikkamaks.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Töistest seisakutest on lihtne üle saada, kui lähened neile uue nurga alt, muudad rutiinseks kujunenud strateegiat. Kuula sõprade ja armsama nõuandeid – neist võib abi olla.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Hea päev armusuhete arendamiseks. Pikaajalisse koosellu annab särtsu ja värskust tuua, kui koos midagi põnevat ette võtate. Kui aga üksik oled, võid täna huvitava kaaslase leida.

Neitsi

23. august – 22. september

Töö lausa lendab su käes, kui saad tunda end ühtehoidva meeskonna liikmena. Koostöö ja ühised eesmärgid, kaaslase lausutud toetavad ja innustavad sõnad motiveerivad sind.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Paistad teistele huvitava ja natuke salapärase isikuna, kellega tullakse tutvusi looma. Alguse võib saada nii sõprus- kui ka armusuhe.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Tööasjad edenevad hästi juhul, kui saad ise palju otsustada. Tahad ehk aega vabamalt planeerida ning asju tavapärasest erineval viisil teha.

Ambur

22. november – 21. detsember

Suhtlemist on ilmselt palju. Tekib nii mõnigi huvitav kontakt, ent tänased vestlused võivad ka pealiskaudseks jääda. Samaaegselt on toimumas mitmeid üritusi, tahad kõigest osa saada.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Sind võib haarata kihk kodule värskem ilme anda. Kui sisustuspoodidesse kolama lähed, õnnestub ilmselt leida huvitavaid asju, mis on ilusad ja maitsekad.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sind kannab edasi tahtmine targemaks saada. Võid täna tutvuda kauni vastassoolisega, kellel on sinuga mõndagi jagada ning kes oskab üht-teist põnevat sulle õpetada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Vana ja uus võivad põneval moel põimuda. Ehk ilmub välja ammune sõber, kes on oma elus mõndagi muutnud. Ta võib sulle põnevaid asju rääkida ja äriideidki anda.

Sünnipäevalapsele