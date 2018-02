Thurman avaldas nüüd õnnetusest video Instagramis. "Selle sündmuse asjaolud olid peaaegu kriminaalselt hooletud. Samas ma ei usu, et selle taga oli pahatahtlikkus," märkis Thurman klipi all.

Näitlejanna Uma Thurman avalikustas New York Timesis kirjutatud loos, et Quentin Tarantino 2003. aasta filmi "Kill Bill" võtetel toimus raske õnnetus, mida hiljem varjati.

"Quentin Tarantino kahetses väga ja tal on siiani selle õnnetu juhtumi pärast kahju. Ta andis mulle aastaid hiljem selle video, et saaksin selle päevavalgele tuua hoolimata, et õiglust enam saavutada pole võimalik. Tarantino andis selle video mulle teades väga hästi, et see võib talle isiklikku kahju põhjustada, ja ma olen tema üle uhke, et ta õige valiku tegi ja näitas üles julgust," seletas Thurman.