Endine spordiarst Larry Nassar sai noorte iluvõimlejate pilastamise eest juurde 40 kuni 125 aastat vanglakaristust. Nassarile määrati varem noorte tüdrukute seksuaalse ärakasutamise eest 175 aasta ja lapsporno omamise eest 60 aasta pikkune vanglakaristus, vahendab BBC News. Seega sai Nassar esmaspäevase otsusega vähemalt 300aastase vanglakaristuse. Kohtunik märkis, et ehkki sellega tõmmatakse kriminaalasja juriidiliste protseduuride otsad kokku, ei lõpeta see emotsionaalset ja füüsilist kannatust, mida mees on ohvritele põhjustanud.

Nassarit on nüüdseks kuritarvitamises süüdistanud üle 265 naise. Kohtu ees rääkis oma traumast üle 200 naise.

"Võimatu on väljendada seda sügavust, kui kahju mul on kõigi ees, kes sellesse segatud on," vabandas Nassar esmaspäeval. "Teie tunnistused jäävad igaveseks minu mõtteid kummitama." Kohtunik Janice Cunningham ei jäänud mehe juttu uskuma. "Ma pole veendunud selles, et sa päriselt aru saad, et sa tegid midagi valesti ja millist kohutavat mõju see ohvritele, nende perekondadele ja sõpradele avaldas," sõnas kohtunik. "Ilmselgelt oled sa eitusfaasis. Sa lihtsalt ei saa aru."