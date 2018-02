Marko Matvere andis juubeli puhul Katrin Viirpalule avameelselt muheda intervjuu. Kõige muu juures jõudis jutt praeguse nö solvumisajastuni. Matvere rääkis, et tema hakkas solvumiskunsti valdama kõigest 25 aastat tagasi.

Katrin Viirpalu ja Marko Matvere vestlesid nii merest kui teatrist, ühtäkki jõudis teemaks sotsiaalmeedia. Nimelt palus Viirpalu mehel selgitada, miks ta pole suhtlusvõrgustikes, näiteks Facebookis, aktiivne. "Enda kontot mul pole. Mul on kaks libakontot, aga et ma peaksin enda kontot, kus ma annan aru oma tegemistest, toimetamistest, mõtetest ja tunnetest, seda mul pole," rääkis Matvere. Sotsiaalmeedias nähtav olemisest ei tunne ta lihtsalt mingisugustki puudust. "Ma nagu ei näe vajadust selleks. Kui toimetad seda vaimukalt, et need kirjed, mis sinna üles paned, teevad kellegi päeva ilusamaks või lõbusamaks, siis on sel mõtet. Aga kunagi ei tea, mis kedagi võib solvata ja kuidas keegi seda tõlgendab. Selle peale mõelda on minu jaoks tüütu lisakohustus," sõnas Matvere.

Viirpalu lisas seepeale, et elamegi praegu ju õigupoolest solvumiste ajastul. Matvere vastas seepeale, et vahel on solvumine heaks enesekaitseks. "Muideks, Katrin, mina õppisin solvumise ära 25 aastat tagasi. Enne seda ma ei osanud solvuda. Seoses abiellumisega, lihtsalt enesekaitseks. See tuleb kasuks - kõik mehed, ma soovitan õppida ära solvumine, kui on raskusi naistega suhtlemisel. Õppige ära - see on väga kasulik oskus!" rääkis ta.