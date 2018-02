Väikese rahvana küsime tihti, palju meid on ja kas jääme nii püsima. Rahvaarv on mõjutanud ja mõjutab edaspidigi otseselt igapäevaelu korraldamiseks tehtavaid otsuseid alates riigi tasandist kuni eraisikuteni.

Okupatsiooniaastate lõpuks kasvas Eesti rahvaarv 1 560 000ni. Kasv tuli põhiliselt forsseeritud sisserände arvel. Samas kasvas ka eestlaste arv 45 okupatsiooniaasta vältel 100 000 võrra. Kasvu hulka tuleb arvata 50 000 etnilist eestlast, kes tulid Venemaalt kodumaale tagasi. Kahe aastakümne (1970–1990) jooksul ületas eestlaste sündimus ka taastetasandi. Niisamuti suurendas rahvaarvu keskmise eluea tõus.

Pärast iseseisvuse taastamist on rahvaarv pidevalt vähenenud. Kui alguses elas Eestis 1 560 000 inimest, siis praeguseks on see langenud 1 310 000-le. Eestlaste arv oli 1991. aastal 970 000, kuid 2013 loeti meid vaid 890 000. Kui argises linnaelus ei pruugi rahvaarvu langust üldse märgata, siis maal on see juba nähtav – Eesti igas maakonnas on piirkondi, mis tõenäoliselt uute inimestega niipea ei täitu.

Pikas perspektiivis on rahvaarvu langus väga murettekitav. Sarnaselt 1930. aastatega püütakse sellele leida riiklikku lahendust. Aeg näitab, kas 1. jaanuarist 2004 muu hulgas ka meetmena rahvaarvu taastamiseks kehtestatud vanemahüvitis peale rahvaarvu languse peatamise veel mõju avaldada suudab.

