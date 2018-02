„Me kajastasime Leedole kuuluva bussifirma istmevahede suurust. Lausa käisime üle neid bussiistme vahesid. Me kajastasime erinevate firmade bussiistme vahesid. Teema oli selles, et kui mugav on Saaremaalt reisida bussiga Tallinna. Mõõtsime äkki natuke valesti, küsimus oli mõnes sentimeetris – ma ei mäleta, kas asi läks kohtusse või sõlmisime kompromissi,“ sõnas Visnapuu.

Meie Maa ajalehe edu lõppes 11 aastat tagasi, kui Saaremaa ärimees Vjatšeslav Leedo tahtis samuti meediaäris kätt proovida ja tegi konkureeriva ajalehe Saarte Hääl, mis tänaseni Saaremaal ilmub. „30 000 elaniku kohta ilmub kaks ajalehte, sellega kaasneb kohati arulage vägikaika vedu, karmimatel päevadel lausa meediasõda,“ arvab Visnapuu. Inimesi töötab päris palju. „Eks ta on natuke arutu kulutamine, pidada nii suurt toimetust üleval, aga Saaremaa konkurentsi olukord on selle põhjustanud, ehk siis kahe lehe turul olek ja väga vihane võitlus,“ kommenteeris Visnapuu.

Katrin Lusti autorisaade „Kuuuurija“ tõi täna õhtul avalikkuse ette juba 11 aastat kestnud meediasõja Saaremaa kahe ajalehe vahel, Meie Maa ja Saarte Hääl. See sõda on läinud ajalehtede omanikele maksma miljoneid eurosid. Meie Maa peatoimetaja Veiko Visnapuu sõnul soovib ärimees Vjatšeslav Leedo tema juhitavat ajalehte erinevate lurjuslike trikkidega hävitada.

Bussiistmete skandaali kommenteerib Leedo järgmiselt. „Tegi natuke nalja, sest kuskilt ei paista, et Saare mehed impotendid oleks, sest meil sündimus on päris hea. Meil just vastupidi, bussiistmed on suuremad ja laiemad ning igatpidi on püütud, et meestel kindlasti sellist muret ei oleks,“ sõnas Leedo.

„Kõige suurem lööming läks lahti siis, kui avaldasime esimesena Eestis väga suure uudise, et Leedo kavatseb parvlaevad viia 2015 suvel ära Saksamaale. See oli pommuudis, seda kajastasid kõik suuremad väljaanded. Vastaspool alguses meeleheitlikult lükkas kõiki meie väiteid ümber. Et Meie Maa valdab mingeid spekulatiivseid uudiseid ja sellist väljaannet ei tasu usaldada,“ kommenteeris Visnapuu.

„Visnapuu sõnul tahtis iga saarlane ja mandrimees tol hetkel teada, mis praamiliikluses toimub, aga Leedo otsustas, et ta lihtsalt ignoreerib Saaremaa vanimat ajalehte. Mingil hetkel oli Meie Maal Leedoga seotud ettevõtetega käimas suisa 3 kohtuasja. Visnapuu ütleb, et härra Leedol on raha jalaga segada ja seetõttu vallandab iga väiksemgi uudis tema ettevõtete pihta uue juriidilise vaidluse,“ sõnas Lust.

„Me refereerisime ERR portaalis ilmunud uudist ja panime korrektselt autoriks ERRiks. Tulemuseks oli see, et Meie Maa anti kohtusse, aga ERR mitte. Selle asja mõte on konkurendi kurnamine. Leedo leiame me Eesti rikkurite TOPist. Meie omanik seal TOPis ei ole,“ kommenteeris Visnapuu.

„Visnapuu ütleb, et ka võitlus kohtus ja advokaatide vahel on väga verine ja maksab tohutuid summasid. Kohtuvaidlustesse on kaasatud mitte kohalikud Saaremaa paragrahvi väänajad, vaid kõige helgemad pealinna pead, Visnapuu sõnul Eesti kõige kallimad advokaadid,“ sõnas Lust.

„Meie Maad esindab Karmen Turk, absoluutne tipptegija. Vastaspoolt viimases vaidluses Ants Nõmper – absoluutne Eesti advokaatide koorekiht! Elu on näidanud, et kui vastaspool valib väga kaaluka ja tipptasemel advokaadi ja et väikegi võidulootus oleks, tuleb vastata samaväärse õigusabiga,“ sõnas Visnapuu.

Kuidas suhtub Vjatšeslav Leedo sellesse, et Meie Maa toimetuses temast kõige paremini ei räägita? Huvitav on ka see, et Leedo ei varjagi seda, et ta endale kuuluvat Saarte Häält eelistab ja Meie Maale intervjuusid ei anna. „Üldiselt söön ainult Saaremaa lihatööstuse toodangut, teisi üldiselt ainult mekin,“ kommenteeris Leedo.

„Meie konkureeriva lehe omanik omab Saaremaal väga palju ettevõtteid, mis tegutsevad väga paljudes valdkondades, ja normaalses olukorras vajaksime ka tema ettevõtetelt kommentaare, kui me midagi kajastame, aga neid on väga keeruline saada,“ sõnab Visnapuu. Mees toob värvika näite, kuidas Meie Maa ajakirjanikke ei lasta sisse Leedole kuuluvasse Kuressaare tennisekeskusesse. „Inetu lugu, kui meie ajakirjanikud käisid Leedolekuuluvas tennisekeskuses, et teha lugu seal toimuvast turniirist. Kokkulepe oli turniiri korraldajaga. Meie ajakirjanikud läksid kohale, kuni nende juurde tuli ühel hetkel Leedo ja juhatas nad välja,“ kommenteeris Visnapuu.

„Käekõrval pole välja viinud, aga ütlesin, et nad pole teretulnud. Lisasin, et nad saavad kõik informatsiooni tennisehalli tegevjuhtkonna käest kirjalikult. Nad kahjuks solvusid ja pole tahtnud sellest kirjutada,“ kommenteeris Leedo.