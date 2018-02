"Ma proovisin Primarkis rinnahoidjat ja see oli kena, nii et läksin seda ostma. Selle küljes polnud aga hinnalipikut ja ma leidsin teenindaja, kes läks koodi otsima. Ta tuli tagasi ja teatas: "See ei ole meie kaup, selle on keegi ära vahetanud." Seega jättis keegi oma isikliku rinnahoidja riidepuu peale, et teine rinnahoidja ära varastada! JA MINA PROOVISIN SEDA SELGA!" ahastas Natalie.

tried on a bra in Primark & it was nice so I went to buy it but there was no tag so the guy went to find a supervisor to get a code, comes back & goes "this isn't ours, it's a swap" so someone has literally left THEIR OWN BRA on a hanger in order to shoplift one AND I TRIED IT ON