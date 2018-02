Tänane "Kuuuurija" tõi avalikkuse ette räppmuusikat viljeleva Azma (24), kelle videotel on küll miljoneid vaatamisi, ent kes siiski jäänud eestlastele suhteliselt tundmatuks. Azma, muide, on kunstnik Navitrolla poeg.

Noormees räägib, et kuna ta pole isaga koos üles kasvanud, pole neil ka kuigi lähedased suhted. Oma isa, keda ta kutsub hüüdnimega Navikas, nägi noormees viimati umbes pool aastat tagasi. "Rääkisime juttu veits ja jõime õlut vist," sõnab ta. Azma arvab, et jõudiski räppimiseni ilmselt isa karmi kasvatuse puudumise tõttu. "Võib-olla seepärast, et polnud isa, kes karmi käega käsiks puid kodus raiuda või mida iganes. Siis hakkasin lollustega tegelema: ropendama ja laamendama - vandaalitsema ühesõnaga," kirjeldab noormees.

Mees ei arva, et räppariks olemise juurde peab ilmtingimata säärane pätilik elustiil kuluma. Samas iseend ta räppariks õigupoolest ei peagi. "Mida rohkem ma näen ja kogen, tundub, et räpparid on nõrgad, valskust täis haprad olendid, kes peavad koguaeg näitama end mingisuguses suurepärases valguses, sest tegelikult on neil mingisugused ebakindlused. Mina ei ole selline," räägib Azma. "Ma tegelen eelkõige ikkagi muusika, iseenda harimise ja arendamisega. See annab mulle selle enesekindluse püsida kahel jalal, selg sirge."