Marko Reikop, kes pälvis endale suureks üllatuseks presidendi V klassi teenetemärgi, kirjeldas "Ringvaatele" oma tööga kaasnevat võlu ja valu.

Kuigi aastate jooskul on Marko Reikop kohanud sadu erinevaid inimesi, siis leidub ikka veel teemasid, mis talle huvi ja põnevust pakuvad, vahendab Menu saadet "Ringvaade".

"Selles ongi meie töö põhiline võlu, mind maailm huvitab ja sellepärast see töö mulle sobib," kinnitas ta ja tõi välja, et kogu aeg juhtub midagi põnevat. "Selles on meie töö võlu ja valu, kogu aeg on huvitav, aga teiselt pool on see ebameeldiv ka, et iga päev sa pead hakkama oma tööd tegema nullist peale."

"Kriitikaga saan ma väga halvasti hakkama, ma ei armasta üldse kriitikat," ütles ta, lisades, et kui keegi kritiseerib tema tööd, siis tal on stress ja tal läheb 24 tundi vähemalt aega, et sellest üle saada.