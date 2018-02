Opositsioonipoliitik Eva Abdulla sõnul on president Yameeni samm eriolukord välja kuulutada meeleheitlik katse võimust kinni hoida. „Ainus, mida see tõestab, on see, et ühel isoleeritud mehel ei ole enam ei Maldiivide rahva ega sõltumatute institutsioonide usaldust,“ sõnas ta.

Ekspresident Mohamed Nasheed viibib Sri Lankal asüülis. (Reuters / Scanpix)