Jane kirjutas toona enda Facebooki: „Armsad sõbrad, tuttavad ja muidu huvi tundvad inimesed. Kuigi ei uskunud, et midagi avalikult kirjutama hakkan, siis teen seda ikkagi, sest kirju on nii palju, et ma ei jõua lihtsalt kõigile vastata.

Ühesõnaga aitäh, et huvi tunnete, see tähendab mulle palju!

Ma ei ole haige, ei hakka ka surema, seega pole vaja ei mulle ega Kerdole kaastunnet avaldada.



Tegelikult on kõik suurepärases korras. Lihtsalt kui kaks emotsionaalset ja väga impulsiivset inimest on sõbrad 7 aastat, siis paraku nad mingi aeg kasvavad lahku, arenevad erinevalt, elu ka muudab ja vahel juhtub nii, et enam ei ole võimalik läbi saada pikas perspektiivis ja koostöö lihtsalt ei suju. See on elu. :)



Kindlasti ei võtnud ma seda otsust vastu üksinda, et lahkuda. Ka Kerdo sai aru, et nii on parim ning tegi omalt poolt kõik, et ma võimalkult kiiresti puhata ja mängida saaksin :)

Ning ausalt, ma mõtlesin sellele pikalt ning kaua ja see polnud mulle üldse kerge.



Siiralt võin öelda, et Sina ja igaüks, kes meid kuulamas käis..kas korra või alati kui jälle tulime, on minu jaoks olnud õnnistus ning suurim rõõm. Aitäh teile, nüüd ja alati!



Võib aga juhtuda, et kohtume juba varsti hoopis jälle. Ja kunagi ei või teada, et kuidas. ;)

Ning suur tänu ka sulle, Kerdo, ainult sinu pärast tean ma, et mida väärt olen ning usun, et pean järgima oma südant ja unistusi ning olen valmis vastu võtma veel suuremaid väljakutseid. :)



Veel tänan ma oma pere ning sõpru suurepärase toetuse eest, aitäh! :)



Sõbrakutseid siia siiski ikkagi vastu ei võta, sest see konto on isiklik.

Varsti ehk ametlik leht ka üleval, kus saate mu tegemistel silma peal hoida. Kui otsustan veel üldse midagi teha. Ei taha uskuda, et teid huvitaks mu erialase töö eripärad või see, et kus ja miks ma oma perega käin.



SUUR TÄNU! Te olete mulle ausalt armsad ja tähtsad!

Mina lähen pea püsti edasi ja soovin uuele Respektile tuult tiibadesse!“