Eesti ametiühingute keskliidu organisatsioonisekretäri Artjom Arhangelski sõnul oli neile üllatuseks HKScani keelumärkide paigaldus territooriumile. Kuivõrd see lööb plaanid sassi, ei oska Arhangelski hinnata. „Eks homme ole näha, kas meid saadetakse minema või mitte,“ ütles Arhangelski.

„Läbirääkimiste laua taga andsime teada, et soovime teha piketti ning soov on seda teha seda maja ees ehk parklaalal,“ rääkis Arhangelski. Täna paigaldas HKScan Rakvere lihakombinaadi parkimisala ette keelumärgid, mille järgi on territooriumile sisenemiseks vaja ettevõtte luba.

„Tööandja ütles seepeale, et saatke teade ja me anname siis teada. Teate saatsime, aga vastust ei ole tulnud. Eks homme ole näha, kas meid saadetakse minema või mitte,“ ütles Arhangelski, lisades, et politseilt on saadud kinnitus piketi korraldamiseks parkimisalal. „Kui meid juhuslikult seal minema aetakse, eks me siis vaata, kas oleme täpselt seal märgi juures või mitte. See märk ei tohiks meid peatada oma eesmärgi täitmisel.“

Homseks lubab ilmateade vähemalt viiekraadist külma. Ametiühingute keskliidu organisatsioonisekretäri sõnul on kõigele mõeldud. Kohapeale on tellitud buss, kus piketil osalejad saavad soojas käia ning ennast kuuma joogi ja pirukaga ergutada. Streikijad tulevad homme tööle nii nagu ikka, vastavalt oma töögraafikule ning täidavad kogu oma tööpäeva tööseisakuga.

„Mis puudutab streikijaid ja toetusstreikijaid, siis nende olukord selgub ka homme. Väidetavalt ütles tööandja, et tema tahab ruumi, kus inimesed saavad olla. Kui ta ei tee seda, siis kogume need streikijad mujale linna,“ täpsustas Arhangelski.