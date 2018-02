2013. aasta 1. jaanuaril muutus pealinna rahva elu. Siis, 1862 päeva tagasi, sai täidetud Tallinna linnaisade lubadus minna üle tasuta ühistranspordile. Ja seda kõigest kaks aastat pärast euro tulekut! See võib olla ainus teenus, mille hinda Brüsselist pärit krõbisev ei tõstnud.

Toona räägiti meedias, et esimesel nädalal on kontrolörid leebemad, kuid mupo palub sõitjatel siiski pileti osta või sõidu registreerida. Lause „palun valideerige oma sõit igal sisenemisel“ on küll igaveseks ajaks minu pealuusse sööbinud. Ju siis ka teistel?

Ometi täheldasin nädal tagasi, kuidas üks kaasreisija, natukene ebameeldivalt odekolonniseeritud isik, polnud seda soovitust kuulda võtnud. Nahaalselt mupo silme all sõidu kibekiiresti valideerinud persoon ulatas kontrolörile pileti. Piiks! „Teie pilet on kehtetu,“ rullus mupolasel üle huulte. Seejärel jätkas vormikandja oma teekonda bussi tahaotsa ja väljus.

Sõit jätkus, sest see on ju tasuta…