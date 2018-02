Eestis on ca 649 000 eluruumi, millest keskmiselt põleb üle 700–800 kodu aastas. Tulekahjude sagedaseks tekkepõhjuseks on mittenõuetekohased küttekolded, hooldamata korstnad, puuduv suitsuandur ja ohtlikud elektrisüsteemid.

Jaanuarist käivitatud 500 kodu tuleohutuks projekti eesmärk on toimetulekuraskustest leibkondade kriitilised tuleohutusalased probleemid lahendada ning teha seda koostöös kõigi 79 omavalitsusega. Esimesed neli kodu saavad peatselt oma kodud riigi rahaga korda teha. Kuid, kes on statistika põhjal need, kes peamiselt tuleõnnetusse Eestis tavaliselt satuvad?