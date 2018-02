Aastakümneid haridusministeeriumis töötanud Jaan Laidmets pälvis presidendilt Valgetähe IV klassi teenetemärgi laulupidude korraldamise eest, kuid tehtust enim tunneb ta rõõmu õpetajatele riiklike preemiatest.

„Presidendi otsuses on kirjas, et see on laulupidudega seotud, vaevalt et ametnikutöö eest teenetemärki saaks,“ ütleb Laidmets. „Eelmisel aastal sai 40 aastat sellest, kui ma esimest korda laulupeo korraldustoimkonnas olin. Aastate jooksul on tulnud igasuguseid asju korraldada – transporti, majutamist, aga viimased peod olen majutuskohtades ehk koolides toitlustamist korraldanud. Alates menüüde kooskõlastamisest kuni täpsete sööjate arvuni välja.“

Laidmets on mullu juba viiendat korda peetud õpetajate suure tänuürituse üks väljamõtlejatest ja ta ei salga, et üritus saigi kunagi ellu kutsutud mõttega – kunagi saavad õpetajad ka tõelised preemiad.