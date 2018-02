Laste teada-tuntud lemmikud on makaronid ning värske koolitoidu uuring kinnitab seda. Makaronidele järgnevad riisi- ja kartuliroad ning boršisupp. Lihatoidud jäävad esikohast kaugemale ning populaarsemad on hoopis supid ja kalaroad.

Tallinna Nõmme gümnaasiumi koolikokk Anna leiab, et uuringu tulemused peavad paika ka nende koolis, ehkki lihatoidud kuuluvad neil samuti lemmikute hulka. „Lihapallid, kana, seljanka,“ loetleb ta õpilaste lemmiktoite. Kala söömisega olevat nii ja naa. Kalasuppe ja räimi ei armastata, see-eest kalapulki ja paneeritud kala süüakse väga isukalt. Kui uurime makaronide kohta, noogutab ta innukalt - ka neid süüakse suurima heameelega. Lemmikmagustoitude hulka kuuluvad vanad klassikalised magustoidud - kissellid ja kohupiim moosiga. Leivasuppi aga ei armastata.

Sama kinnitavad õpilased. Nad räägivad, et nende söökla toit on üldiselt väga hea, enamik õpilasi käib iga päev söömas ning portsjonid küllalt suured. Kes tahab, saab juurdegi. "Kana ja kanakastmed, lihakastmed, risoto-taolised riisiroad,“ nimetavad Tallinna Nõmme gümnaasiumi abituriendid oma lemmikroogasid. Makarone ei maini keegi.

Meie külastuspäeval pakutakse grillkana karrikastmes ning kõrvale kartuliputru, riisi ja kaht toorsalatit. Puuviljavalikust leiab õuna- ja apelsiniviilud. Pea kõik küsitletud õpilased väitsid, et see on nende koolisöökla üks paremaid roogasid ning seda võiks tiheminigi pakkuda. Kui räägime vastvalminud uuringu tulemustest ning uurin kalatoitude meeldivuse kohta, saan vastuseks, et kalasuppe üldiselt ei armastata ega sööda, koorene lõhesupp pidavat aga päris hea olema.