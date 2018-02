Paarike Itaaliast teenib palka tavapärasest teistsuguse tööga. Noored nimelt naudivad seksimist, mida nad salvestavad, et siis huvilistele edasi müüa. Näib, et huvilisi jagub, sest noored saavad lustida ja maailmas ringi reisida.

Äri pandi püsti ühe öö järel, mis nad otsustasid kirglikku ühet filmida, et see siis pärast avaldada.

Loomulikult ei jäänud see enam üheks ja ainsaks videoks, vaid nüüd teevad nad seda regulaarselt. See tagab neild piisava sissetuleku, et reisida ja elada oma unistuste elu. Nii on nad oma tööst loobunud, et keskenduda hoopis porno tegemisele. Ja reisimisele.