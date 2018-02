Mees on sellist teguviisi harrastanud juba aastaid. "Paastun tavaliselt veebruarikuus. Põhjus on muidugi lihtne, see on kõige lühem kuu," on ta aastal 2014 Naistelehele rääkinud. "Veebruaris alkoholi mittetarbimisega raskusi polnud. Õige anarhist peab enesekontrolli treenima, muidu pole vaba ühiskond võimalik," ütles ta siis.

Sõbradki uurivad, et mis on kõige vaba kuu põhjus. "Tegelikult vist on midagi sellist, et ma tean, et joon (ja isegi suitsetan) liiga palju ja endale käib see närvidele, olen alati tahtnud teha seda, mida tahan teha, aga sellised sõltuvused on nagu asjad, mida ma PEAN tegema (mitte ei TAHA), et end hästi tunda, lihtsalt joon selle nimel, et oleks mõnusam olla, aga kui see muutub kuidagi nagu ainuvõimalikuks, ei ole see minu tahe, vaid nõme sõltuvus. Võin öelda, et tahangi sõltuda, aga ei taha tegelikult, tahan seda kontrollida. Ilmselt see kaine kuu tekitab mus illusiooni, et ma oman mingit kontrolli. Ma ei tea, ma ei olegi selle peale nõnda mõelnud, lihtsalt teen nii ja ongi," kirjutab ta.