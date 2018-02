Valgetähe medali pälvinud Otepää postikandja Liia Piho on 24 aastat hoolitsenud selle eest, et häälekandjad õigeks ajaks inimeste postkastidesse maanduksid. Ise arvab naine, et medalit ta tegelikult ei saanud ja tegemist on mingisuguse näpukaga.

"Aitäh-aitäh-aitäh, aga ma mõtlen ikka, et see on vist eksitus," hüüab ta vapustatult ja tunnistab, et ega ta imedesse pole uskunud, aga nüüd vist peab hakkama. "Teate, mul naabrinaine helistas ja ma arvasin, et ta teeb nalja ja siis tuli järgmine kõne - siis pidin ikka uskuma jääma," ütleb Liia muigamisi.

Postiljon arvab, et ta pole seda absoluutselt väärt: "Ma ei saa aru, ma annaks kõikidele teistele selle medali - ma ei ole ju Eesti jaoks midagi teinud!"