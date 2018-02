Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi saav Ülo Lomp on doonoritelke eest vedanud juba 12 aastat. Ta usub, et doonorlust saab võtta kui riigikaitset, sest kui pole inimesi, pole ka riiki. „Ei osanud tõesti sellist tunnustust oodata aga eks teeb meele rõõmsaks küll, mis siin salata!“ tunnistab Ülo Lomp rõõmsahäälselt, kui rääkida teenetemärgist. Lompi on tunnustatud kui doonorluse edendajat. See on ka tema igapäevatöö: Lomp on nimelt Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht. Millise sõnumi selline tunnustus saadab? „Ma saan aru, et ma olen teinud õiget asja ja ma olen oma tegevuses olnud järjepidev. Ja doonorluse vankrit õiges suunas vedanud,“ arvab Lomp. „Aga samas ütlen, et sellise tunnustuseni jõutakse ikkagi, kui vead seda vankrit tublide inimestega, kes on sinu kõrval. Üksiküritaja siin edule ei jõuaks. Kõik need toetavad kolleegid - see kõik ongi kokku selle siis nüüd andnud,“ ütleb Lomp. „Ma kõigepealt kummardan oma kolleegidele ja tänan neid.“

Enda olulisimaks saavutuseks peab ta doonoritelkide korraldamise mõtet, kus inimestele antakse võimalus annetada verd linna keskustesse püstitatud telkides. Tänavu püstitatakse Lombi sõnul selleks tarbeks telke juba 12. aastat. „Doonoritelkides on seotud doonorlus ja riigikaitse - need kannavad pealkirja „Ka doonor on riigikaitsja“. Väga lihtne tõde on, et riik, see on inimesed ja inimesed vajavad kaitset iga päev, mitte ainult sõjas või katastroofides,“ ütleb Lomp. Ta lisab, et igapäevaselt vajavad kasvõi õnnetustesse sattunud inimesed doonorite verd. „Ja kui lõppevad riigis otsa inimesed, lõppeb otsa riik. Niisama lihtne see tõde ongi.“

Et doonoritelgid sellise hoo sisse saavad, ei osatud Lombi sõnul tosin aastat tagasi arvatagi. „Aga esimese suve lõpuks oli juba selge, et doonorid olid selle väga hästi omaks võtnud ja see tõi väga palju esmadoonoreid,“ meenutab ta.