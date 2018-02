Ülekuulamisel tunnistas Crews, et ta kutsus Lafontaine-Greywindi enda poole koju. Seal lükkas ta naist nii tugevasti, et viimane lõi kukkudes pea ära ja kaotas teadvuse. Seejärel haaras ta noa ja lõikas ohvri kõhust beebi välja. Laps jäi ellu, kuid tema ema jooksis verest tühjaks ja suri. Kuriteo võikad üksikasjad avalikustati alles kohtuistungil. Lafontaine-Greywindi elukaaslane ja lapse isa Ashton Matheny puhkes neid kuuldes nutma.

Kaheksandat kuud rase Savanna Lafontaine-Greywind (22) jäi kadunuks mullu augustis. Mõni päev hiljem leidis üks kajakisõitja jõest tema vägivallatunnustega surnukeha. Seejärel selgus, et tapetu naabrinaine Brooke Crews on saanud ootamatult pisikese tütre.

Crewsi elukaaslane William Hoehn rääkis ülekuulamisel, et naine koristas tema kojujõudmisel parajasti vannitoast verd ning näitas talle kohe ka vastsündinud tüdrukut, rõhutades, et see on nende ühine laps ja nad on nüüdsest üks perekond.