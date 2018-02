Iraagi valitsuse ja USA sõjaväe sõnul hakkasid Ameerika väed esmaspäeval Iraagis otsi kokku tõmbama. Bagdad kuulutas juba detsembris välja võidu terrorirühmitus ISISe üle. Kõik ameerika sõdurid riigist ei lahku, kuid sõjavägi jätkab sealolemist n-ö vastavalt vajadusele, vahendab CBS News.

Iroonilisel kombel on terroriorganisatsioon, mis läänemaailmas tuntud nimega ISIS (Islamic State of Iraq and Syria ingl. k ehk Iraagi ja Süüria Islamiriik - toim.) nii Süürias kui Iraagis kaotanud kõik strateegiliselt olulised punktid. Iraagi valitsuse pressiesindaja Saad al-Hadithi ütles: „Võitlus Daeshiga [ISISe araabiakeelne nimi] on läbi ja seega vähendatakse ameeriklaste kohalolekut riigis.“ USA sõjaväe esindaja kolonel Ryan Dillon ei eitanud seda ning ütles, et USA koalitsiooniväed jäävad küll Iraaki, kuid nende hulka vähendatakse nii palju, et sõjaväelaste arv vastaks reaalsele vajadusele ning see räägitakse läbi ka Iraagi valitsusega.

ISIS on kaotanud oma peamised vallutused nagu Mosul, Iraagi suuruselt teine linn, ning Raqqa Süürias, mis oli terrorirühmituse mitteametlik pealinn. Paraku ei tähenda see siiski ISISe täieliku lõppu, sest nüüd hakkab rühmitus pead tõstma Afganistanis.

Seal aga tegutseb juba staažikas terrorirühmitus Taliban, kes uustulnukaid ei tervita. Talibani mõjuvõim on Afganistanis hetkel suurem kui kunagi varem. Mõlema rühmituse verised rünnakud näitavad, et jõhkardite vahel käib tõsine võimuvõitlus. Viimastel nädalatel on terrorirünnakute sagedus tõusnud. Kusjuures, võimalik, et ISIS on Talibani vägivaldsusele hoogu juurde lükanud. NBC News kirjutab, et alles hiljuti avas Taliban Kataris mitteametliku saatkonna, mille eesmärgiks arvati olevat algelised esimesed sammud diplomaatias. Nüüd aga näib, et Taliban tahab tõestada, et nemadki pole jõudu kaotanud ning võib tavakodanikes hirmu külvata ning Afganistani valitsust nõrgestada sama edukalt kui nende rivaalidki. Arvatavasti siirduvad mitmed Iraagis korda valvanud USA sõdurid just Afganistani.