„Julged ei ela igavesti, aga alalhoidlikud ei ela üldse,“ toonitab teenetemärgi saanud vähiliidu juhatuse esimees Maie Egipt. „Ma arvan, et see teenetemärk on tunnustus vähiliidu 25 aastat kestnud tööle,“ leiab MTÜ Eesti Vähiliit juhatuse esimees Maie Egipt, kellele president andis Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi. Egipt tunnistab, et kõrge tunnustus tuli talle meeldiva üllatusena. „Julged ei ela igavesti, aga alalhoidlikud ei ela üldse. Tõenäoliselt pead sa olema piisavalt hull uskumaks, et sa suudad muuta maailma ja siis sa suudadki seda.“ iseloomustab naine enda ellusuhtumist ning soovi võidelda eestlaste tervise eest.

Ta märgib, et tema esimene suur unistus oli muretseda vähiliidule mammograafiabuss koos täisdigitaalse mammograafiga. Praegu sõidab buss mööda Lõuna- ja Kesk-Eestit aidates varakult avastada rinnavähki. Eesti naiste seas on rinnavähk esikohal. Kahjuks see haigus murrab ka nooremaid naisi.

“Kui keegi küsib, mida peaks tegema, siis kindlasti soovitan alati vähemagi probleemi korral minna arsti juurde, et saada tagasi kindlustunne. Teadmine on alati parem kui teadmatus,” selgitab naine. Ta lisab: „Ma ei väsi kordamast varakult avastatud rinnavähk on enamasti hästi ravitav.“ Teine suurem saavutus on diagnoosikabinetid. Tänu Vähiliidu ja Jõulutunneli annetajatele alustasid 2016 septembris tööd mobiilsed naha - ja eesnäärmevähi varase avastamise diagnoosikabinetid, mis aitavad õigel ajal naha- ja meestearsti juurde jõuda. Seda eriti väikelinnades, kus ei ole piisavalt erialaarste,“ selgitab Egipt.