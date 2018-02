Naine märkas esmalt aknast sisse vaadates, et tema mees erootiliselt võõra naisega tantsib, kes väga napilt riides on. Seejärel tormas marus naine loomulikult majja sisse.

Mees väitis, et tegu ei olegi armukesega, vaid kõigest elutu seksnukuga, vahendab Mirror.

Videol on näha, kuidas mees taganematult kinnitab, et trepil seisab seksnukk, mitte naine.

Isegi naine mängib mehe rumala vabandusega kaasa, üritades käituda seksnukuna. Nagu arvata võite, siis sugugi mitte edukalt. Mees väidab, et tal on suisa tšekk ette näidata.

Mingil hetkel seksnukk murdub ja asub naisele vastu räuskama.

Nurka surutud mees üritab endiselt teha veel kõik, et sellest halvast olukorrast pääseda. Nii väidab ta endiselt, et tegu on nukuga, kes näikse olevat katki...