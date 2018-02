Eesti Punase Risti II klassi teenetemärgiga pärjatud Ida-Tallinna keskhaigla naistekliiniku juhataja dr Lee Tammemäe kirjeldab, et tunneb end kui kuldmedali võitnud sportlane. Ta peab ennast õnnelikuks inimeseks, sest teeb südamelähedast tööd.

Lee Tammemäe nentis veel esmaspäeva lõunalgi, et on teenetemärgi saamisest täiesti sõnatu. Et ta selle saab, teavitas talle ülemus: „Helistas ja soovis õnne. Ma ei saanud alguses aru, et millest jutt on, et kas see on mingi nali või mingi parool, et hoopis millestki muust tuleb juttu, aga see on väga ootamatu!“ ütleb Tammemäe.

Ta kirjeldab, et tunnustus on seda ootamatum, et erinevalt spordist, meditsiinis medaleid ei jagata. „Aga meel on sama hea nagu sportlasel, kes on võitnud olümpiamängudel kuldmedali mõnel kollektiivsel alal, näiteks jalgpallis,“ kirjeldab ta ja lisab, et sünnitusabi ja günekoloogia ei ole ühe arsti soolo vaid suure ja hea meeskonna ühistöö. „Minu ümber on võimekad kolleegid ja see tunnustus on kõigile neile, kellega igapäevaselt koos aitame meie emasid ja naisi.“