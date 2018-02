HKScanile kuuluvas Rakvere lihakombinaadi terriooriumile paigaldati täna märke, mis keelavad ilma loata kombinaadi territooriumile siseneda. Ettevõtte sõnul pandi märgid üles seetõttu, et ettevõtte territoorium oleks selgesti tähistatud.

„HKScan Estonia territooriumile paigaldati tõepoolest täiendavad sildid, mille eesmärk on territooriumi märgistada. Kuna ametiühing on kinnitanud avaliku ja õiguskorra tagamise koosoleku ajal, siis ei pea me vajalikuks antud koosoleku takistamist,“ kommenteeris HKScan Estonia juhatuse eismehe Anne Mere.