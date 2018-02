Kate Winslet ja Leonardo DiCaprio päästsid Daily Maili teatel noore inglanna, kes oli keeldunud vähiravist, säästmaks veel sündimata last. Kangete ravimite võtmine võinuks kaasa tuua raseduse katkemise. Gemma Nuttalli (29) tütar Penelope sündis 2014. aasta kevadel tervena, kuid keemiaravi aitas noort ema vaid mõneks ajaks. Aasta pärast teatasid arstid: munasarjavähi siirded on kandunud ajju. Ränk ravi ei suutnud haigust taltsutada, meedikud olid võimetud. Gemmale öeldi, et tal on jäänud elada vaid kuus kuud.

Olles kuulnud Saksamaal tehtavast eksperimentaalravist, alustasid Gemma ja tema ema ühisrahastusplatvormil annetuste kogumist.

Üleskutset märkas Winslet, kelle ema põdes samuti vähki, kuid oli kõnealuse imeravi jaoks juba liiga halvas seisus. Ta suri maikuus. Kuid kolme lapsega filmistaar levitas üleskutset oma sõprade seas ning loosis koos „Titanicu“ kolleegi DICaprioga suvel heategevusoksjonil välja kolm „Jacki ja Rose'i“ kohtinguõhtut. Gemma pääses ravile, mis lõppes viis kuud tagasi. Hiljut tunnistati ta terveks. Winsletit liigutas Gemma tervenemine pisarateni. „Kuna Gemma jaoks koguti nii palju raha, asutasin teise fondi, et aidata teisi samas olukorras inimesi. Sellest kõigest on sündinud nii palju head. Vaadake Gemmat, ta on imekaunis ja vähist prii,“ ütles näitlejanna Briti telesaates.