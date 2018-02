Sünnituse algus ja kulg on alati ootamatud. Kas läheb mõni tund või terve ööpäev - keegi ei saa täpselt lubada. Mõni sünnitus on kiire ja kerge, kuid mõni suisa nii kiire, et isegi arstid ei suuda reageerida.

Facebookis jagatakse ehedaid fotosid paarist, kes said lapsevanemateks suisa haigla koridoris.

Nagu fotodelt näha, siis oli beebil sündimisega nii kiire, et isa ise pidi esiti sünnitust vastu võtma. Peagi reageeris ka personal, kes maimukese ilusti ilmale aitas.

Kui oled mõelnud, et milline see sünnitus siis ikkagi on, siis need fotod toovad valgustavad natuke asja! Väga ausalt!

NB! Kui kardad verd, siis ei tasu fotodesse väga süveneda.