Kuraditosin aastat toiduliitu juhtinud Sirje Potisepp saab presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi. Ta usub, et tunnustuse puhul, mille on toonud tema pühendunud töö, on tegemist kummardusega kogu siinsele toiduainetööstusele.

Parasjagu ühelt koosolekult teisele tormav Sirje Potisepp ütleb, et teenetemärgi saamine ei ole talle veel päris kohale jõudnud. Küll aga tunnistab ta, et kui saaks, siis tahaks ta rõõmust hüpata. „Ma leian, et see on tegelikult tunnustus kogu toiduainetööstusele - läbi minu. Ma pean seda tohutult-tohutult oluliseks,“ ütleb ta ja lisab, et talle teeb heameelt ka tõik, et Eesti toiduettevõtetega seonduvalt saavad teenetemärgid rinda ka Saaremaa piimatööstuse juht Ülo Kivine ja Salvesti omanik Veljo Ipits. „Ma arvan, et see on väga väga oluline ja mul on siiralt uhke tunne!“

“Võibolla kui küsida, et mille eest, kipun arvama, et viimased aastad: olen üle kümne aasta seotud toiduliidu ja toidusektoriga, olnud toidusektori eestkõneleja,“ mõtiskleb ta, „ja ma pean tunnistama, et mulle tegelikult ka läheb korda, mis toidusektoris toimub.“ Potisepp lisab, et iga väiksemgi otsus mõnel koosolekul mõjutab meie igapäevaelu. „Ja kui olla vähekenegi kriitiline ja tuua välja praeguse valitsuse tegevust, siis ma ausalt ei saa aru valitsusest, kes ütleb, et ta tuleb nõgematele ja väiksemate sissetulekutega elanikele appi, samas ise punub kõikvõimalikke maksutõuse,“ jätkub Potisepal rõõmu kõrvale ka kriitilist meelt. „Ja loomulikult on mul julgust seda välja öelda, mul on julgust välja öelda sektori tagasiside ja seda ma peangi tegema. Mulle väga läheb korda kõik, mis toimub toidusektoris,“ rõhutab ta veelkord.

Et tavatarbijaid Eestimaist toidukraami üldse eelistama panna, on Potisepa sõnul tehtud hulganisti teavituskampaaniaid. „Soeta eestimaist, toeta eestimaist!“ tsiteerib ta üht varasemat lööklauset. „Tegelikult saamegi oma ettevõtteid aidata eelkõige tehes ise igapäevaselt oste... Me anname endale aru – meie tooraine ei saa pärineda kogu aeg eestist ja ei pärinegi - see ei ole mingi saladus. Aga see, et meie ettevõtete tootmisbaasis... et meie oma inimesed töötavad neis ettevõttetes – see on oluline,“ ütleb Potisepp.

Olulisimaks saavutuseks peabki ta eestimaiste toidukaupade eelistamise kasvu. Millistest arvudest saame rääkida, tutvustatakse täpsemalt veebruaris, vahetult enne vabariigi aastapäeva. „Eesti [saab] 100 ja Toiduliit 25 – see on märgilise tähtsusega! Ma olen tõesti üliõnnelik!“ lisab Potisepp.