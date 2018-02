„Mis seal siis nüüd teistmoodi on, ikka sama moodi, autasu on autasu ja tunnustus on ikka vajalik, magus asi,“ on teatri- ja filminäitleja ning lavastaja Roman Baskin küll liigutatud teenetemärgi Valgetähe IV klassi pälvimisest, kuid üleliia emotsioone seejuures välja ei näita.

Kuigi võiks, sest alles eelmisel reedel autasustas teda Eesti Kultuurkapital elutööpreemiaga. Küllap sellepärast Eesti Draamateatrisse lavastuse proovi tõttav Baskin tõdebki: „Kust ma need uued sõnad võtan, millega nüüd seda tunnustust tänada.“ Lisades, et ega ta oska ka kaaluda, kumb tunnustus on olulisem.

„Mis neid autasusid üldse kaaluda ja võrrelda. Iga tunnustus on igale inimesele oluline, teeb head meelt annab sulle jõudu elamiseks ja edasi tegutsemiseks.“

Roman Baskin