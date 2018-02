„See tunnustus oli mulle sedavõrd suur üllatus, et ma tõesti ei oska midagi öelda,“ on muusik ja helilooja Kait Tamra silmnähtavalt üllatunud presidendilt pälvinud autasust, Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvimisest.

Tagasihoidlik ja Võrumaa metsade keskel elav Kait ütleb ise, et kui ta oma loominguga esimest korda avalikkuse ette astus, oli see ennekõike ta sõnul hõik vabaduse järele. „“Kodu“ näiteks oli 1978. aastal üks esimestest sellistest lugudest. Tegelikult kõik need esimesed luuletused, nagu „Ilus on ikkagi isamaa pale“, „Mets on kõrge“, „Oma saar“, aga ka Hando Runneli „Kodu“ on kantud unistustest ja protestivaimust, mida siis läbi nende laulude sai väljendatud. Et anda kellelegi jõudu ja lootust. Nii nagu luuletajad seda kandsid, viisistasin mina viisistasin mina neid edasi. Rohkem rahvale lähemale.“

Kait ütleb, et sellist tunnustust pole ta tõesti varem kogenud ja et see on võimas tunne. „Aga ei lähe mul ka kunagi meelest üks seik 2014. aasta laulupeolt, kui pärast pidu telgis tordi söömisel paneb korraga Neeme Järvi käe su õlale ja patsutab tunnustavalt: „Tubli. See oli lugu. Tubli.“ Et paneb sind tähele ja ütleb sellised sõnad… Ka sellist tunnustust olen ma saanud. Aga teenetemärk… Ma poleks kunagi isegi unes sellise asja peale tulnud. Imeline. Täiesti uskumatu.“ õhkab Kait Tamra, kelle tunnustamist põhjendas presidendi kantselei: „Kait Tamra helilooming on kantud sügavalt läbi tunnetatud olulistest ja kestvatest moraalsetest väärtustest: ausus, hoolivus, väärikus, lugupidamine oma maa, keele ja rahvuse vastu. Oma tekstidele on ta viisistanud Eesti tuntud luuleklassikuid: Anna Haava, Betti Alver, Artur Adson, Marie Under, Viivi Luik, Hando Runnel, Juhan Viiding, Jaan Kaplinski, Villu Kangur, Virve Osila. Tema viisid on kõlanud nii noorte- kui üldlaulupeol.“