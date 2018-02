"Nagu üks korralik kaasaegne inimene, võtan ka mina hommikuti esimese asjana Facebooki lahti," naerab muusik Oleg Pissarenko. "Täna hommikul sain sealt õnnitlusi lugeda. Hakkasin mõtlema, et mille puhul mind õnnitletakse ja näed siis!" muheleb ta Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvinud muusik.

"Loomulikult on see suur au ja väga rõõmustav uudis, aga samas väga ootamatu," muljetab muusik. "Kui sa tegeled oma igapäevaste tegemistega, siis normaalses olekus, ei oota sa selle eest medaleid ja ordeneid," räägib ta omast käest. Muusiku sõnul ajab tal üks projekt teist taga ja nii ei tekigi hetke, kus seisataks ja teiste tänu ootama peaks. "Selliseid mõtteid endale muidu lubada ei saa, aga seekord väikese tordilõigu ... no seda ehk nüüd võib!" naerab Pissarenko.

Muusik ei oska arvata, mille eest teenetemärk tulla võis. "Ühel hetkel tundub, et kõige tähtsam asi elus on uus plaat. Siis läheb aega aeg edasi ja järgmisena tunned, et kõige tähtsam on festival Tartus või Narvas. Kõige tähtsam ongi minu jaoks see, millega ma hetkel tegelen. Seepärast ma ei oska pakkuda mille eest sain," sõnab Pissarenko. "Eks need tulevad viivitusega ka. Näiteks mind on nimekirjas tutvustatud kui pedagoogi, kuigi seda ma pole enam kolm aastat olnud," nendib ta. "Aga kui ma olen kuidagi Eesti elu paremaks teinud ja selle eest kiita saan, on mul selle üle siiralt hea meel!"

"Teenetemärk on kidlasti minu elu tunnustustest üks tähtsamaid, see on väga suur au, aga ma katsun preemiatele pikalt mitte keskenduda," sõnab muusik. "Andmise päev, äkki ka järgmisel, aga peale seda panen ma ta silme eest ära, et ma polek selles kinni. Mind huvitab mida ma täna ja homme teen. Väga inimlik on uppuda eneseimetlusse, aga see ei aita sul areneda," tõdeb Pissarenko.