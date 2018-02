Ameerika jalgpalli liiga NFL finaalmäng Super Bowl on USAs üks oodatuim spordi- ja meelelahutussündmus, mille reklaamiaeg on väga hinnaline. Lisaks sellele, milline meeskond Super Bowlil võidutseb, on vaat et olulisemgi küsimus - kes saab maha parima reklaamiga?

Õhtulehe televeeb toob teieni mõned stiilinäited tänavustest reklaamidest:

Tide