„Toiduainetetööstuse sektoril sel aastal autasudega vedas, ma ise olin ristiisaks mitmele presidendile läinud taotlusele, aga et ma ise sain – see oli suur üllatus,“ ütleb Salvesti omanik Veljo Ipits, keda president autasustab Riigivapi IV klassi teenetemärgiga.

Kunagi olid ajad, mil ordeneid jagati ka ettevõtetele. „Mäletan neid aegu,“ muigab Ipits ja tunnistab, et tema teenetemärk on tegelikult tunnustus Salvestile – firmale, mis talle kuulub ja mis on aastakümneid olnud tema põhitöö.

„See on tunnustus tervele ettevõttele ja inimestele, kes on aastaid vaeva näinud ja firmat edasi viinud,“ arutleb Ipits. „Õige pea lähengi tehasesse tänukõnet pidama.“