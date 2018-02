President Kersti Kaljulaid tunnustas Kotkaristi V klassi teenetemärgiga keskkriminaalpolitseinik Andrei Härmi, kes on aidanud piiri panna fentanüüliturule Eestis.

"See on minu jaoks üpris ootamatu uudis, aga tekitab ikkagi uhke tunde," rõõmustas Härm. "Ega seda ilmselt eriti tihti ei juhtu, et president minusuguseid väikeseid inimesi tunnustab. Kuigi teenetemärgi saan mina, tunnustatakse sellega tegelikult väga paljusid inimesi, kelle töö seda samuti väärib."

Andrei Härm juhib jälitusametnike grupi tööd, kelle ülesandeks on fentanüüli leviku tõkestamine. Tema pühendumus tõendite kogumisel ja politseioperatsioonide läbiviimisel viis eelmisel aastal kahe Eestis olulise fentanüüliga tegelenud grupi kinnipidamiseni, mille käigus võeti kurjategijatelt ära rekordiline kogus fentanüüli. Samuti on ta panustanud mitmete

teiste organiseeritud kuritegevusega seotud kriminaalasjade uurimisele.