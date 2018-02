Lõuna-Aafrikas, Ida-Kapimaal asuvas Mpoza külas sattus haiglasse 60 külaelanikku, kes kõik olid söönud kobrahammustusse surnud lehma liha.

Nii noored kui vanad kaebasid kõhulahtisuse, oksendamise, peavalu ja kõhukrampide üle, kirjutab Daily Mail. Kannatanud, kelle hulgas on ka 16 last, on toimetatud nelja erinevasse haiglasse. Pole veel teada, kas mõne hädalise seisund võib olla eluohtlik, teatab väljaanne.

Ida-Kapimaa provintsi tervishoiu osakonna pressiesindaja Sizwe Kupelo sõnul on Libode linnas asuv St Barnabase haigla juhtunu tõttu paigutatud ooterežiimile. Samas kutsusid ametnikud kohalikke üles mitte tarvitama surnud loomade liha, kuna see võib antud näite põhjal ohtlikuks osutuda.