"Sain hommikul paar kummalist sõnumit õnnitlustega ning ei osanud sellest midagi arvata. Siis aga soovitati uudiseid lugeda. Sealt saingi teada," muljetab Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvinud näitleja ja lavastaja Peeter Tammearu tänasest üllatusest.

"Ei oskagi kohe midagi öelda. Ei tea, kellele ma ette jäin?" muigab Peeter Tammearu, kes enda sõnul pole see aasta millegi niivõrd silmapaistvaga hakkama saanud, et teenetemärki vääriks.

"Ma pole kunagi arvanud, et ma peaks saama mingisuguseid riiklikke teenetemärke," kinnitab ta. "Ei ole nendest ka unistanud," tõdeb Tammearu. Nii ei oska teatritegelane pakkudagi, mille eest teenetemärk tulla võis. "Eks ta niisugune asi on, et keegi esitab ja keegi kuskil otsutab ja nii sinna nimekirja satub. See on väga tore ja mul on selle üle hea meel," rõõmustab ta siiski.

"Väga tore, et meil on selline sajas aastapäev tulemas ja Eesti on minu arvates endiselt selline suhteliselt rahulik ja õnnelik riik," mõtiskleb Tammearu. "Aga mul on endal samal päeval etendus, nii et ma ei teagi, kas saan märgile järgigi minna!" nendib ta. "Annan selle ehk oma nooremale pojale. Las tema võtab ja paneb selle kuhugi," muigab teatritegelane.