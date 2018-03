Indie-alternatiivroki trio Sibyl Vane astub finaali võistlustulle oma looga „Thousand Words“. Kusjuures nende osavõtt on täiesti juhuslik – nimelt otsustasid nad end proovile panna sõpradega peetud kihlveo tagajärjel.

Sibyl Vane' osaleb lauluvõistlusel esimest korda. „Kuna „Eesti laul“ on üks väga hea väljund iseenda muusika esitamiseks ja tutvustamiseks Eesti rahvale, siis see tundus väga hea võimalus olevat,“sõnas bändi liige Helena Randlaht.

Indie-alternatiivroki trio on segaduses, kes võiks nende suurim konkurent olla: „Kuna kõik osalejad on väga erinevad siis on keeruline öelda, et kellega me peaksime kõige rohkem konkureerima.“