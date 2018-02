"See on nagu välk selgest taevast! Nüüd siis veel. Ma olen ju juba nii mitu aastat pensionil," ei varja Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvinud Mare Riimets oma üllatust ja lisab, et pole ise veel nimekirja vaadata jõudnud, vaid said teenetemärgi saamisest teada tuttavatelt, kes hommikust peale helistavad ja õnnitlevad.

Mare Riimetsa elu on tiirelnud ümber keerulise saatusega noorte. Veidi üle 20-aastasena läks ta vabatahtlikult tööle Koluvere raskestikasvatatavate laste kolooniasse, kus ta töötas algul pioneerijuhi ja hiljem õpetajana. Sealt edasi viis tee Murru vanglasse, kus ta õpetas eesti keelt ja kirjandust 1968. aastast vangla sulgemiseni. Seal vedas ta ka kirjandusklubi Kulg, millega käidi isegi esinemas. Pärast seda andis ta mõnda aega tunde veel ka Harku vanglas. Tema põhitööks oli eestlastele eesti keele õpetamine, kuid tundidesse sattus ka venekeelseid poisse. Hiljem Harkus õpetas Riimets eesti keelt vaid vene emakeelega noortele.

Riimetsa sõnul teda lausa tõmbas keerulisemate noorte poole. "Mind huvitab siiani, miks nad pahuksisse satuvad. Ega ma sellele vastust saanudki," lausub ta. Kui küsin, mis teda nii palju aastaid nii keeruliste noorte ees hoidis, räägib ta, et kõik algab suhtumisest: "Kui lähed õpetajana klassi ette, on sinu ees õpilased. Kui lähened neile suhtumisega, et appi, kes te olete ja mida te teinud olete, siis ongi nendega raske. Mina võtsin oma poisse kui tavainimesi, kes on teinud pahasti. See ei tähenda, et ma aktsepteerisin nende tegusid. Seda ma ei teinud kunagi ja nad teadsid seda. Ma pole ennast kunagi õpilastega halvasti tundnud."

Riimets kinnitab, et tegi oma tööd alati südamega ja talle meeldis, et sai endast niigi palju anda. Tema sõnul tuleb selliste noortega töötades alati arvestada, et neis on kaks poolt - hea ja halb. "Oluline oli, et nad tunneksid endas selle hea alge ära. Ma pole kohanud inimest, kelles poleks midagi head," lausub ta.