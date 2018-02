Juba 11 aastat käib kahe Saaremaa kahe ajalehe, Meie Maa ja Saarte hääle vahel, halastamatu meediasõda. See sõda on läinud ajalehtede omanikele maksma miljoneid eurosid. Meie Maa peatoimetaja Veiko Visnapuu sõnul soovib ärimees Vjatšeslav Leedo tema juhitavat ajalehte erinevate lurjuslike trikkidega hävitada. Mida ütleb selle kohta aga konkureeriva ajalehe Saarte Hääle omanik, ärimees Leedo ise? Mis on suure tüli põhjuseks? Vjatšeslav Leedo ei anna tihti intervjuusid, kuid „Kuuuurija“ võttis Saaremaa miljonär vastu.

Veiko Visnapuu on mandrimeestele tuntud kui spordiajakirjanik, Postimehe ja Eesti Päevalehe veergudelt. Aastal 2011 jättis ta mandrielu sinnapaika ja kolis Saaremaale, asus tööle sealse vanima ajalehe Meie Maa peatoimetajana. „Võitlus on armutu ja minu hinnangul kohati ka arutu. Selle võitluse hind on tegelikult põletatud sajad tuhanded, kui mitte miljonid eurod,“ kommenteeris Veiko Visnapuu.

Meie Maa omanik on jõukas väliseestlane Arne Pagil. „Tema missioon on pakkuda sõltumatut ajalehte,“ sõnab Visnapuu. Meie Maal läks väga hästi, oli lugejaid kui ka reklaamist tulevat tulu. See kõik aga lõppes 11 aastat tagasi, kui Saaremaa ärimees Vjatšeslav Leedo tahtis samuti meediaäris kätt proovida ja tegi konkureeriva ajalehe Saarte Hääl, mis tänaseni Saaremaal ilmub. „30 000 elaniku kohta ilmub kaks ajalehte, sellega kaasneb kohati arulage vägikaika vedu, karmimatel päevadel lausa meediasõda,“ arvab Visnapuu. Inimesi töötab päris palju „Eks ta on natuke arutu kulutamine, pidada nii suurt toimetust üleval, aga Saaremaa konkurentsi olukord on selle põhjustanud, ehk siis kahe lehe turul olek ja väga vihane võitlus,“ sõnab Visnapuu.