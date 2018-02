Nicola oli tundnud end täiesti tavaliselt, kuid märganud kubemes mügarikku. Perearst saatis naise günekoloogi juurde, too tellis uuringu, mis näitas, et Mendelsohni keha on kasvajaid täis.

Järgnevad kaks päeva, mis kulusid uute uuringuteni, Nicola ainult nuttis. „See, et ma kõike ühekorraga teada ei saanud, oli veel hullem," kirjutab ta Sunday Timesis.

Üle 65aastaste meeste haigus

Mendelsohn on otsustanud kaaskannatajatega ühineda ning sotsiaalmeedias selle üsnagi tavalise, kuid vähetuntud haiguse kohta infot jagada, lootuses, et millalgi leitakse selle jaoks ravi. Ta ise on otsustanud vähemalt esialgu keemiaravi mitte alustada, kuna oodatavat eluiga see tema sõnul ei mõjuta.

Kui kasvajad peaksid suurenema, läheb Nicola nii keemia- kui ka kiiritusravile.

„Räägin tihti, kuidas inimesed saavad oma saatuse enda kätte haarata, nii et on valus saada meeldetuletus, et mõned asjad ei allu meie tahtele," kirjutab Mendelsohn.

Elu raskeimaks hetkeks nimetab seda, kui noorim laps (Mendelsohnide lapsed on vanuses 13-20) küsis, kas ema sureb. „Sõna „vähk" kuuldes tuleb see mõte alati pähe. Ma poleks eales, isegi kõige hirmsamates õudusunenägudes ette kujutanud, et pean oma lastega selllist vestlust pidama - kuni see mulle kaela vajus."